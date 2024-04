POLICIAMENTO REFORÇADO

Policial militar é baleado durante troca de tiros em Mirantes de Periperi

As ações de policiamento foram reforçadas na região após cinco dias de tiroteios e invasões a casas abandonadas por moradores; facções disputam território no bairro

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 21:10

CV marca paredes para informar domínio em Mirantes de Periperi Crédito: Reprodução

Um policial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar foi baleado na noite desta terça-feira (16) durante uma troca de tiros com traficantes no bairro de Mirantes de Periperi, em Salvador. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA).

O policial foi atingido por um tiro na perna e socorrido para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde é considerado estável e sem gravidade.

As ações de policiamento foram reforçadas na região desde o último sábado (13), segundo a SSP. Até esta terça, os militares capturaram cinco suspeitos e apreenderam vários itens usados pelos criminosos como fuzil, pistolas e munições. Ainda de acordo com a SSP-BA, as ações contra as facções continuarão intensificadas no bairro.

Na noite de segunda-feira (15) houve confronto entre traficantes e criminosos na região. Equipes da 18ª e da 31ª CIPMs, dos Batalhões de Choque e Patamo, do Bope, da CIPT/Rondesp BTS e do Graer realizaram uma ação conjunta, nas localidades conhecida como Baixada de Mirantes de Periperi e Campo do Bambu, mas não foram realizadas prisões ou apreensões.

Entenda o caso

Após cinco dias de tiroteios e invasões a casas abandonadas por moradores, o Comando Vermelho (CV) se estabeleceu em Mirantes de Periperi. A organização criminosa, que participou de confrontos armados contra o Bonde do Maluco (BDM), facção que tem o domínio histórico do tráfico no bairro, está presente na Baixada de Mirantes, localidade que é epicentro do conflito. O CV, inclusive, já transmite, via aplicativo de mensagens, ‘avisos’ aos moradores do local.

Desde a última quarta-feira (10), o Fogo Cruzado, que georreferencia a região como Colinas de Periperi, registrou oito tiroteios, dois mortos e dois feridos. A quarta, inclusive, marcou a chegada do CV no local. O aviso, para alguns dos moradores, seria um sinal de que a facção já teria dominado Mirantes, expulsando traficantes do BDM do bairro. O policiamento ostensivo, porém, ainda trabalha com a informação de que os dois grupos estão presentes e seguem em conflito. É o que garante o Major João Daniel Ribeiro, comandante da 18° Companhia Independente de Polícia Militar, responsável pela área.

"A gente acredita ainda que existe o conflito entre dois grupos criminosos. A área onde estamos atuando [Baixada de Mirantes] é exatamente a que está havendo o conflito entre dois grupos. Isso porque estamos atuando para dirimir esse confronto, independente da facção que esteja na localidade. Os dois grupos se estabelecem na área urbana, mas utilizam a vegetação para os momentos de fuga”, explica.

A tática dificulta a ação da polícia, mas não impediu prisões na tarde de domingo (14). A primeira, de acordo com a PM, ocorreu na Baixada de Mirantes de Periperi depois que policiais localizaram um grupo homens armados que, com a aproximação dos PMs, efetuaram disparos de arma de fogo. Após uma troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido no braço, sendo encaminhado para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico. Com ele, foram encontrados um fuzil e 89 porções de cocaína.