VIOLÊNCIA

Policial militar é baleado em assalto em Feira de Santana

Um policial militar foi baleado em um assalto na cidade de Feira de Santana. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (12), no Conjunto Feira X, no bairro Muchila. (Inicialmente, às 6h45, a Polícia Civil informou que o policial militar havia morrido. No entanto, às 10h55, a polícia retificou a informação e afirmou que o policial segue internado, passando pelo protocolo de morte encefálica).