ACIDENTE

PM fica ferido após perder controle de carro e capotar na Avenida Paralela

Homem foi socorrido pelo Samu

Um policial militar ficou ferido após perder o controle da direção e o veículo bater no poste e capotar na manhã desta quinta-feira (10) na Avenida Paralela, em Salvador. Uma outra pessoa, que não teve a identidade confirmada, também estava no automóvel. As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). >