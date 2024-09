SALVADOR

Policial militar que matou colega de farda em bar é preso

O crime aconteceu no último sábado (21) , no bairro de São Rafael, em Salvador, durante uma discussão. A briga entre os dois policiais militares começou na fila do banheiro. O soldado Adailton Teixeira Melo, que trabalhava na 37ª CIPM (Liberdade), foi baleado três vezes e morreu na madrugada.

No momento do crime, o soldado estava com a esposa, também policial militar, e dois amigos. O autor do disparou fugiu em um lX35 banco. O crime aconteceu no Bar do João, na Avenida Oceano Pacífico, dentro do Condomínio Recanto das Ilhas, uma região de vários bares.