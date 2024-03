RODOVIAIS ESTADUAIS

Policiamento nas estradas é intensificado na Semana Santa

A Polícia Militar, através do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), reforçará o policiamento nas rodovias estaduais baianas na Semana Santa.

O CEPRv intensificará as ações preventivas em pontos definidos estrategicamente, baseados em informações previamente levantadas e nas estáticas de anos anteriores. A rodovia BA-099, que liga a Salvador a uma extensa faixa litorânea indo até a divisa com Sergipe, será contemplada, além das estradas que fazem a ligação entre os municípios da RMS.

Outras localidades do estado contarão com o reforço nas ações de patrulhamento viário. Na Ilha de Itaparica, haverá reforço no terminal marítimo e na BA-001. Os acessos aos municípios de Vitória da Conquista, Brumado, Itapetinga, Ilhéus, Mucuri, Porto Seguro, Itacaré, Canavieiras, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, dentre outros, também terão o policiamento reforçado.