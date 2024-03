SALVADOR

Veja o que abre e fecha em Salvador e RMS durante a Semana Santa

Alguns serviços funcionarão com horário especial e outros estarão fechados

O feriado da Semana Santa está chegando. Com isso, alguns serviços em Salvador e Região Metropolitana vão funcionar em horários especiais.

Confira as alterações no horário de funcionamento de alguns shoppings, supermercados e espaços de lazer em Salvador e região metropolitana. Para ajudar a se programar da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento de alguns horários em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Confira a lista abaixo.

SHOPPINGS

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Bodytech: 08h às 15h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Cinema: Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Cinema: Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Cinema: Consulte a programação no site http://orientcinemas.com.br.

Academia Alpha Fitness: Consulte a programação no site

Cinema: Consulte a programação no site

No dia 29/03, estão autorizadas a funcionar de forma opcional (13h às 19h) as operações que possuem acordos individuais firmados com sindicatos de outras categorias.