Semana Santa: veja horário de funcionamento de mercados e feiras municipais

Ação começa na madrugada da quinta-feira (28)

Publicado em 25 de março de 2024 às 18:39

Vigilância Sanitária promove ação inspeção e educação em mercados com foco na Semana Santa Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Os dias que antecedem as comemorações da Semana Santa são marcados por movimento intenso nas feiras e mercados municipais. Com intuito de melhor atender os consumidores que vão em busca dos produtos típicos para ceia da Sexta-feira, a Prefeitura, através da Secretaria de Ordem Pública (Semop), montou a Operação Semana Santa. Os horários especiais se estendem entre a madrugada da quinta-feira (28) e o feriado, na Sexta-feira Santa (confira abaixo os detalhes para cada local).

Para garantir o bom funcionamento dos espaços e do entorno, a Semop em parceria com demais órgãos municipais, se reúnem na oferta de serviços de ordenamento, fiscalização, limpeza e mobilidade. O Mercado do Peixe, em Água de Meninos, por exemplo, abrirá às 3h, da quinta-feira (28), e manterá o expediente até as 14h da Sexta-feira Santa (29), contabilizando 35 horas ininterruptas de funcionamento.

Na área externa do mercado também foi montada a Central Temporária de Tratadores de Pescados, para melhor atender a população, além do aumento do número de vagas de estacionamento, através da Zona Azul. Já o Nacs Itapuã e os mercados de Itapuã e Periperi vão funcionar das 6h às 18h, na quinta-feira (28), e das 6h às 13h, na sexta-feira (29). A Feira do Japão, na Liberdade, também abre em ambos os dias.

Para o diretor geral de Serviços Públicos da Semop, Alysson Carvalho, os horários estendidos facilitam à ida aos mercados, em especial às pessoas que trabalham durante horário administrativo. “A ideia é ofertar mais tempo para as pessoas comprarem seus produtos na Semana Santa”, frisa, acrescentando que os fiscais estão espalhados nos principais espaços de venda para garantir o ordenamento. Prepostos da Semop atuam nos 12 Distritos Sanitários da cidade, especialmente onde há venda de pescados e outros itens da época.

Todas as unidades municipais contam com reforço diário na higienização. O trabalho de limpeza é realizado em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que disponibiliza equipes e carros-pipa que fazem a lavagem com muita água corrente e sabão. Todas as áreas comuns são higienizadas. No entanto, a lavagem de cada boxe fica a cargo do permissionário.

Movimento

Nesta segunda-feira (25), o movimento já começou a ficar intenso no Núcleo de Abastecimento, Comércio e Serviços (Nacs) de Itapuã, localizado na Avenida Dorival Caymmi. No box da feirante Geisa Maria Santos, 44 anos, a oferta é bastante diversificada. Entre os produtos mais procurados estão quiabo, maxixe, jiló, abóbora, limão, alho, hortaliças, legumes, cereais, castanha, amendoim, feijão fradinho e camarão seco.

Há 18 anos trabalhando no local, a vendedora já conhece o ritmo das vendas. “A semana começa mais movimentada, mas a procura maior mesmo é quarta e quinta-feira. Na sexta já diminui um pouco, embora tenha muita gente que deixa para cima da hora”, comenta. No Nacs Itapuã, além do de Geisa, outros dez boxes vendem os produtos típicos da ceia santa.

Confira os horários de funcionamento:

Mercado do Peixe (Água de Meninos): Abrirá às 3h, da quinta-feira (28), e manterá o expediente até as 14h da Sexta-feira Santa (29).

Nacs Itapuã (Avenida Dorival Caymmi): Funcionará das 6h às 18h, na quinta-feira, e das 6h às 13h, na sexta-feira.

Mercados de Itapuã e Periperi: Estarão abertos das 6h às 18h, na quinta-feira, e das 6h às 13h, na sexta-feira.