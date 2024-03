COMÉRCIO

Vigilância Sanitária inspeciona mercados com foco na Semana Santa

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através da Vigilância Sanitária (Visa), está promovendo uma série de ações de inspeção e educação em feiras e mercados de Salvador que comercializam os produtos típicos da Semana Santa. Na manhã de terça-feira (19), a equipe da Visa esteve no Comércio Informal de Pescados de Itapagipe, na Cidade Baixa, e no Mercado das Sete Portas, próximo à Baixa dos Sapateiros.

De acordo com a chefe do Setor de Vigilância, Monitoramento e Educação em Alimentos, Manuela Pimenta, desde a semana passada foi iniciado esse trabalho com os comerciantes, garantindo que o consumidor leve para casa um produto de qualidade, que não esteja estragado.

Conscientização

Aos 42 anos, Roberto Esquivel, conhecido como Betão, atua na feira desde jovem e sempre atento aos conselhos recebidos da Visa. “Não só eu, mas muitas pessoas daqui aprovam (a orientação). Sei que tem gente que fica com pé atrás, mas a Vigilância vem para nos educar e, se tiver algo errado, eles vão identificar. Para mim é importante por isso, para nos ajudar a armazenar do jeito certo, e nos preparar para atender os clientes”.

As atividades acontecem em todos os 12 Distritos Sanitários da cidade, especialmente onde há venda de pescados e outros itens da época. Na quinta-feira (21) e na sexta-feira (22), a partir das 9h, a fiscalização acontecerá no Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), e no Mercado do Peixe de Água de Meninos, respectivamente.