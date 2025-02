SAÚDE E SOLIDARIEDADE

Policlínicas de Narandiba e Escada recebem ação de doação de sangue; saiba como participar

Segundo a Fundação Hemoba, os estoques estão críticos para todos os tipos sanguíneos

Para participar, basta ter entre 16 e 69 anos (com consentimento para menores de idade), pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto. No dia da doação, o voluntário deve evitar jejum, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, não fumar por pelo menos duas horas antes e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior.>

Com a proximidade da folia momesca, aumenta a demanda por bolsas de sangue nos serviços de saúde, enquanto o número de doações tende a diminuir. Segundo a Hemoba, os estoques estão críticos para todos os tipos sanguíneos, reflexo do aumento das solicitações hospitalares e da queda no número de voluntários neste início de ano. “As campanhas de doação de sangue, como está feita em parceria com a Fesf, são de grande importância para a Hemoba, principalmente, porque dependemos da captação voluntária dos doadores. A expectativa é que haja uma grande mobilização de voluntários à doação, motivados pelo desejo de ajudar salvar vidas”, declarou Rivânia Andrade, diretora de Hemoterapia da Hemoba.>