Políticos lamentam a morte do jornalista Raimundo Varela

Morre Raimundo Varela. Crédito: Record TV

Um dos maiores comunicadores da Bahia, Raimundo Varela, morreu nesta quinta-feira (7), aos 75 anos. O jornalista faleceu pouco antes dos festejos do 7 de setembro, evento que reuniu diversos políticos para o desfile.



O prefeito de Salvador, Bruno Reis, que apareceu na praça do Campo Grande para iniciar o desfile da independência do Brasil, lamentou a morte do eterno apresentador da Record TV Bahia.

"Varela marcou época na TV e no rádio com seu jeito muito peculiar, com as batidas na mesa e os cartões que dava às autoridades. Acordar e ouvir Varela no rádio era quase uma tradição durante minha juventude. Lamento profundamente a partida desse gigante da comunicação da Bahia, que sem dúvidas deixa um legado imenso", disse.

Além do gestor municipal, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também comentou sobre a partida do jornalista que deixou um legado na comunicação baiana.

"Varela se vai, mas deixa como legado um jornalismo livre e popular. Meus sentimentos à família, aos amigos e ao público que o acompanhou por tantos anos", escreveu no Twitter.

O ex-governador, Rui Costa, acordou com a notícia da partida de Varela, e deixou um recado singelo para os familiares: "Com tristeza, recebi a notícia da partida do radialista e apresentador Raimundo Varela, que levou informação para gerações de baianas e baianos no rádio e na TV".

Outro político que também lamentou a morte de Raimundo foi Jaques Wagner. Na rede social, ele comentou que a Bahia se despediu de um ícone do jornalismo baiano, "que se tornou uma referência por seu estilo firme e popular de informar na rádio e na TV, marcando muitas gerações".