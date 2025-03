SALVADOR

Pontos de coleta de recicláveis oferecem cupons na Shopee e no McDonald’s; veja onde entregar

Aplicativo Recicla Salvador reúne informações sobre reciclagem individual

Quem separa os materiais e entrega em um dos 20 contêineres disponíveis em Salvador pode ganhar pontos e trocar por recompensas que vão desde alimentos até descontos no McDonald's e Shopee.>

Todas as informações estão reunidas no aplicativo Recicla Salvador, disponível na PlayStore e na AppStore. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e a startup SO+MA e também mostra estatísticas como o impacto ambiental da reciclagem individual no meio ambiente.>