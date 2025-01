SALVADOR

População protesta e fecha trecho da Vasco da Gama após morte de morador

Eles acusam PM de atirar em jovem desarmado

Segundo as informações da comunidade, o rapaz não teria envolvimento com crime. Eles acusam os PMs de agirem com violência injustificada. "Umas 9h da manhã de hoje apareceram umas quatro guarnições aqui, entrou e matou um menino inocente, especial. Todo mundo gostava dele aqui. Cadê as câmeras nas fardas dos policiais?", cobrou a moradora Silvia, falando na TV Bahia. "Se ele fosse envolvido (no crime) a gente não estaria aqui". >