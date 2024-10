PRIMEIRO DIA DO ANO

Pôr do Som de Daniela Mercury pode voltar para Barra; entenda

Prefeito Bruno Reis frisou que há a opção da artista se apresentar durante o Festival Virada e que a cantora está avaliando

Gil Santos

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 11:21

Daniela Mercury no Festival Virada Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O tradicional Pôr do Som, promovido por Daniela Mercury, pode voltar para a Barra no réveillon de 2025. Nesta sexta-feira (25), durante a entrega de obras na Mata Escuta, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) contou que também colocou a disposição da artista outros dias da festa, que este ano será de 27 a 31 de dezembro. Desde que foi criado, há 24 anos, o Pôr do Som é realizado no final da tarde do dia 1° de janeiro.

"O dia 1° caiu em uma quarta-feira, e o Festival Virada são cinco dias. Para manter a festa até o dia 1°, ela teria que começar no sábado. Se começar no sábado, eu perco turistas para outras cidades, porque todos os outros réveillons no Brasil vão começar na sexta-feira. Essa foi uma demanda também do Trade Turístico. Convidamos Daniela para fazer o Pôr do Som qualquer dia que ela quisesse no festival e ela está estudando a possibilidade de, a prefeitura contratando ela, ao invés da apresentação ser na Arena, ela se apresentar no Farol da Barra. Essas conversas estão em curso", explicou Bruno Reis.