SAÚDE

Por que psicólogo, fonoaudiólogo e homeopata são artigos de luxo no SUS?

Profissionais têm maior fila de espera por atendimento no SUS, segundo Ministério da Saúde

Larissa Almeida

Publicado em 18 de março de 2025 às 05:40

Psicólogos ajudam pacientes com problemas emocionais, mentais e comportamentais Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

As áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e Homeopatia são as três especialidades médicas com maior tempo de espera para marcação de consulta pelo Sistema Único de Saúde na Bahia. De acordo com a ferramenta criada pelo GLOBO, com base em informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e referentes ao ano de 2024, o tempo na fila pelo atendimento de psicólogos, fonoaudiólogos e homeopatas varia, em média, entre 18,2 e 20,7 dias. A média, apesar de menor comparada a outros estados brasileiros, não reflete a realidade de todos os baianos, que têm visto tais especialidades se tornarem artigos de luxo. >

No caso de Psicologia, o que leva à maior dificuldade de obter um atendimento ágil, dentre outros motivos, é a falta de estrutura. Isso é o que analisa Marcos Gêmeos, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA). “Não tem Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) estruturado ou rede estruturada em alguns municípios. Nos municípios em que há redes, elas estão com péssimas condições e contratações precárias, que fazem, também, com que o atendimento demore”, aponta. >

A alta rotatividade de profissionais, bem como o desmantelamento da atenção básica, são outros fatores que contribuem para o maior tempo de espera na fila do SUS para atendimento psicológico. “Parte dessas consultas deveriam ser garantidas na atenção básica, mas tem municípios que sequer fazem o processo de cobertura”, frisa Marcos Gêmeos. >

Em algumas localidades, sobretudo no interior do estado, há escassez de profissionais, já que algumas cidades sequer se movimentam para garantir a presença de psicólogos na saúde básica. Isso acontece também, em escala menor, com os homeopatas e fonoaudiólogos baianos. Contudo, o principal problema que impede o atendimento mais célere com esses dois especialistas é a estruturação da saúde pública. >

“Se for contar a rede de Fonoaudiologia, dá para notar que tem muitos municípios que nem colocam a especialidade. A Homeopatia também precisa de um estímulo, porque são especialidades difíceis de os baianos conseguirem e que estão se tornando mais escassos”, afirma o presidente do CES-BA. >

Com frequência, ocorre de dependentes do SUS precisarem de algum dos atendimentos especializados e não conseguir marcação, mesmo na capital baiana, onde os serviços de saúde estruturado costumam chegar com maior frequência. Para Marcos Gêmeos, essa diferença de acesso se deve a múltiplos fatores, dentre eles à lógica de uma sociedade doente. >