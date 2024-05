'Por que tanta crueldade?', questiona mãe de jovem assassinado em ação da PM na Gamboa

Luciana é mãe de Cléverson Guimarães Cruz, que tinha 22 anos na época em que foi morto. Ela contou que o filho trabalhava como barqueiro, levando os turistas e visitantes da Gamboa para as outras praias da região, e ajudando a esposa com a barraca de venda de água, cerveja e refrigerante quando o movimento estava fraco. "Eu recebi a ligação quando estava em casa, dormindo", contou a mulher.

As mães dos outras vítimas também compareceram e foram ouvidas na audiência. Elas cobraram por justiça. O coordenador do Ideas - Assessoria Popular, entidade que representa as famílias das vítimas, Wagner Moreira, afirmou que a data da audiência é simbólica por ocorrer menos de uma semana após o Dia das Mães e disse que existe uma tentativa de rotular as vítimas como bandidos. Ele fez ainda uma crítica sobre a violência praticada contra jovens negros ser corriqueiramente tida como isolada.