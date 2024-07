VIRA-LATA

Por que vale a pena adotar um cachorro sem raça definida?

Desde que resgatou a cadelinha Mel das ruas, em 2010, a protetora de animais Érica Santana se encantou e não parou mais. Hoje, com 10 cães em casa e mais 70 no bairro da Ribeira sob sua proteção, Erica ressalta todas as vantagens de ter em casa um cãozinho sem raça definida (SRD), o famoso vira-lata.