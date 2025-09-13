INUSITADO

Sucuri é resgatada em praia de Salvador; veja

Resgate foi feito pela Coppa neste sábado (13)

Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:33

Cobra foi resgatada em praia de Salvador Crédito: Divulgação

Um resgate inusitado foi registrado na manhã deste sábado (13) em Salvador. Uma cobra da espécie sucuri foi encontrada na praia de Patamares. O animal foi retirado da orla por uma equipe da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

De acordo com a companhia especializada, o registro foge do habitual, já que a espécie costuma habitar áreas de rios, lagoas e manguezais, e não o ambiente litorâneo. A guarnição foi acionada e, de forma técnica e segura, realizou a captura do animal. A cobra foi encaminhada para a base da unidade em Pituaçu. Ela será destinada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

Na sexta-feira (12), uma tartaruga marinha foi encontrada morta, em estado avançado de decomposição, em um córrego próximo ao Parque Costa Azul, no bairro de mesmo nome da capital.

Só a Guarda Civil Municipal (GCM) registrou cerca de 70 serpentes neste ano em Salvador. Uma das ocorrências mais recentes aconteceu no condomínio Recanto das Mangueiras, no bairro do Cabula, onde uma cobra jiboia foi retirada de uma árvore. Segundo a GCM, cerca de 5 mil resgates foram feitos neste ano em Salvador - uma média de 20 por dia.

O coordenador do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), Robson Pires, chama atenção para o aumento do número de aparecimento de espécies silvestres em áreas comunitárias. “É um reflexo direto da expansão urbana. Animais buscam alimento e abrigo nas cidades e, infelizmente, acabam em risco. Nossa equipe do Gepa trabalha para garantir a segurança tanto desses animais quanto da população", diz.