SALVADOR

Tartaruga marinha é encontrada morta em córrego no Costa Azul

Cádaver do animal estava em estado avançado de decomposição, segundo vigilante que trabalha na região

Yan Inácio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:27

Tartaruga marinha encontrada morta em córrego de Salvador Crédito: Arquivo pessoal

O cadáver de uma tartaruga marinha foi encontrado em estado avançado de decomposição em um córrego próximo ao Parque Costa Azul, no bairro de mesmo nome em Salvador, na manhã desta sexta-feira (10).

O vigilante Elielson Estrela Santos, que trabalha na região, registrou um vídeo do animal marinho boiando no local. “Essa vala do esgoto enche quando o mar está cheio, quando ele está esvaziando, a água do esgoto vai pro mar. Então ela veio boiando [para o córrego] e voltou para o mar”, explicou.

De acordo com Elielson, o cadáver do animal estava inchado e parecia estar em estado avançado de decomposição. A reportagem procurou a Limpurb, que informou que a retirada do animal é de responsabilidade da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman). Procurada, a pasta ainda não retornou.

No dia 6 de julho, um golfinho foi encontrado na praia de São Tomé de Paripe. Uma mulher publicou imagens e vídeos do animal nas redes sociais. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver uma mulher segurando o corpo do golfinho enquanto outras pessoas, incluindo um trabalhador da Limpurb, a cercam.