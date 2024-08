FOGO

Poste pega fogo e deixa rua em Pau da Lima às escuras

Coelba afirmou que as chamas foram iniciadas em fios de telefonia e internet

Um incêndio em um poste de energia deixou parte da Rua Jayme Vieira Lima, em Pau da Lima, sem energia elétrica nesta terça-feira (13). Em nota, a Neoenergia Coelba disse que as chamas foram iniciadas em fios de telefonia e internet, frisou que irá notificar as operadoras para que adotem as medidas necessárias e afirmou que o fornecimento foi normalizado por volta das 7h