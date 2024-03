CRIME

Posto de gasolina é assaltado por três dias seguidos na Federação

Criminosos levaram celulares e dinheiro do caixa nos roubos

6 de março de 2024

Posto de gasolina na Federação foi assaltado por dias seguidos Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Um posto de gasolina, situado na Avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, foi assaltado três dias seguidos no início dessa semana em Salvador. A última ação ocorreu na manhã de terça-feira (5), quando um suspeito rendeu funcionários e chegou a levar o aparelho telefônico de uma cliente. Ao todo, de acordo com testemunhas, ao menos três celulares foram levados durante os assaltos.

"No domingo, levou o dinheiro do caixa e o celular do frentista que estava. Na segunda, o celular de outro funcionário e o dinheiro que tinha aqui. Na terça, ele voltou e levou, além do dinheiro em caixa, o celular de uma cliente que estava abastecendo. Nunca vi isso aqui antes", conta uma testemunha, que prefere não se identificar por medo de represálias.

Ainda de acordo com a fonte, a mesma pessoa seria responsável pelos três assaltos no posto. "Só trocou de roupa nos três dias, mas era a mesma pessoa. Se você olhar bem no vídeo, pode ver que o mesmo cara que fez isso no domingo, repetiu na segunda e na terça", relata. A reportagem tentou acesso às imagens do momento do roubo, mas os responsáveis pelo posto afirmaram não tê-las.

Por conta dos assaltos, uma viatura da 41° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no posto ao longo de toda a manhã desta quarta-feira. Em nota, a PM-BA informou que o policiamento segue intensificado na Avenida Cardeal da Silva como um todo. Ainda de acordo com a corporação, na terça-feira (5), agentes da 41º CIPM estiveram com a gerente do posto de combustível, onde foram levantados mais detalhes sobre as circunstâncias de roubos ocorridos no local e disponibilizado contato para acionamento diante de uma atitude suspeita.

Questionados sobre a razão para roubos seguidos como o que ocorreu, funcionários preferiram não comentar o assunto. Um morador, que vive na Federação ao menos de 15 anos, se diz assustado com a situação. "Uns 10 anos atrás não era tão violento como está, com essa insegurança que estamos vivendo agora. Sempre está tendo assalto por aqui nesses pontos comerciais. Teve na farmácia e agora no posto de gasolina", conta ele, sem querer se identificar.

O homem diz ainda que mudou a rotina para evitar ser vítima de uma dessas ações criminosas na região. Ele procura evita circular a noite no bairro e limita os bens que carrega consigo nas ruas do bairro.