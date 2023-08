Posto no Ogunjá vai vender GNV por R$2,85 nesta quinta (24)

A partir das 7h desta quinta-feira (24), o posto Sogás, situado na Avenida General Graça Lessa, no Ogunjá, vai vender o Gás Natural Veicular (GNV) por R$2,85 para os primeiros 400 veículos que comparecerem ao local. A ação de redução do preço do GNV integra a campanha contra a privatização da Bahiagás. Integrantes da categoria e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, Química, Petroquímica, Plástica, Farmacêutica do Estado (Sindiquímica) acreditam que, se a Bahiagás for privatizada, o preço do gás vai aumentar.