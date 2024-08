SALVADOR

Praça do Campo Grande recebe limpeza no espelho d'água e manutenção

A Seman também limpou os monumentos, pintou 95 bancos e recuperou outros 30

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 13:27

Limpeza na praça do Largo do Campo Grande Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

O espelho d'água e monumentos no Largo do Campo Grande, na Praça Dois de Julho, passam por uma limpeza comandada pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman). A ação também recupera os bancos do local.

A limpeza do espelho d’água começou no início do mês, com previsão de duração entre três e quatro semanas. Cinco profissionais estão atuando no serviço, que utiliza um caminhão de jato para garantir uma limpeza mais profunda. Primeiro, a equipe retira os peixes do local e os coloca em um recipiente com água, depois a área é esvaziada para início do jateamento de alta pressão, com a utilização de uma mangueira com bico de aço para a retirada do limo.

Os profissionais também realizam a limpeza manualmente. Antes de encher novamente a área e recolocar os peixes, a Seman faz a pintura das bordas, o que dá um novo aspecto ao lago artificial. Um segundo trecho do lago ainda passa pela manutenção, que deve ser concluída nesta sexta (30).

A Seman também limpou os monumentos, pintou 95 bancos e recuperou outros 30. Além disso, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) recuperou os equipamentos do parque infantil, e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) tem feito as ações diárias de coleta de lixo.

"Temos um olhar atento para a manutenção da Praça do Campo Grande, um dos espaços públicos mais visitados e belos de Salvador, e que serve de palco para eventos importantes, como as festividades do 2 de Julho, 7 de Setembro e Natal. Infelizmente, devido à insegurança, a praça sofre com a ação de vândalos e de criminosos, que danificam os equipamentos de lazer, furtam objetos de ferro e até mesmo a bomba hidráulica que garante a limpeza do espelho d'água”, diz Lázaro Jezler, secretário de Manutenção.