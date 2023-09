Praça e nova arena esportiva são inaugurados no Nordeste de Amaralina

A comunidade do Pé Preto, no Nordeste de Amaralina recebeu um novo espaço com uma praça e uma nova arena esportiva com campo de gramado sintético, quadra de futevôlei e academia ao ar livre. As inaugurações aconteceram neste domingo (17), com a presença do prefeito Bruno Reis e de atletas da região que já aproveitaram para utilizar os novos equipamentos.



Na ocasião, o prefeito aproveitou para anunciar que em outubro vai lançar a licitação para a construção de 271 unidades habitacionais no Pé Preto. Segundo ele, a expectativa é que a ordem de serviço seja assinada ainda este ano. “Tudo isso aqui é o início da transformação que estamos fazendo nessa região”, disse.