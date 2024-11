MEIO AMBIENTE

Praias de Ilha dos Frades recebem selo Bandeira Azul

Ação é um reconhecimento pela gestão ambiental da área de banho, da faixa de areia e dos serviços de apoio aos visitantes

Gil Santos

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 19:17

Bandeira foi hasteada neste sábado (2) Crédito: Gil Santos/ CORREIO

Duas praias da Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos, receberam o selo Bandeira Azul. A ação é um reconhecimento pela qualidade dos serviços e da gestão ambiental do local. A região é conhecida pelas águas cristalinas e pelo clima interiorano, com uma vila e uma capela. Essa foi a nova vez que a Foundation for Environmental Education (FEE), responsável pelo selo, concedeu a honraria para essas regiões.

A presidente da Fundação Baía Azul, Isabela Suarez, comemorou a conquista do selo. Ela desembarcou na ilha para acompanhar o hasteamento da bandeira e disse que isso pode ajudar a impulsionar o turismo e gerar novos empregos. A entidade, sem fins lucrativos, foi criada em 1999 por empresários baianos que visavam recuperar e valorizar a Baía de Todos os Santos. Isabela listou algumas das intervenções já realizadas.

“Foram diversas ações, como a requalificação urbana e ambiental da vila, e a criação do acesso à Capela de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, uma capela histórica, de 1640, e que estava completamente destruída até a gente chegar. Foi um trabalho longo de restauro e conseguimos inserir isso no cartão postal da ilha”, explicou.

Ele citou também a requalificação da vila. As pessoas que, hoje, atuam nos restaurantes, antes, trabalhavam nas praias, mas foram impedidas de desenvolver as atividades por conta de uma decisão judicial. A Fundação reestruturou o local e transferiu os negócios para a vila. Ela citou também a criação do Casarão das Artes, feito em parceria com a Prefeitura de Salvador, onde artesãos podem expor os trabalhos.

Isabela (de branco) ao lado de autoridades e apoiadores antes do hasteamento Crédito: Gil Santos/ CORREIO

Reconhecimento

A bandeira foi hasteada no caminho entre o píer por onde desembarcam os visitantes e a praia. Segundo a Fundação, na alta temporada o local recebe cerca de 1.6 mil turistas por dia, e a expectativa é de que esse número aumente com a chegada de novos voos já anunciados pelo governo. Durante a ação, pessoas que visitavam a praia aproveitaram para registrar o momento em fotos e vídeos.

A coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi, explicou que para receber a bandeira é preciso que o município se candidate a participar do programa. Na Bahia, além das praias de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e Viração, ambas na Ilha dos Frades, participaram da ação a sede náutica do Iate Clube da Bahia, também em Salvador, e um trecho de praia em Guarajuba, no município de Camaçari, na Região Metropolitana. São analisados 38 critérios para a concessão do selo.

“O programa é uma premiação concedida às praias, marinas e embarcações. Os critérios são divididos em quatro temas principais, que são qualidade da água, gestão ambiental, segurança e serviços, e a educação ambiental, que são as atividades realizadas com turistas e com as escolas. Todos os anos, os candidatos do programa precisam apresentar relatórios comprovando o que já foi feito e a proposta para a próxima temporada”, disse.

Ela explicou que as equipes do programa visitam as praias depois da concessão do selo e observam as condições da área de banho, da faixa de areia e os serviços de apoio ao usuário como, por exemplo, banheiros e estacionamentos.

Para receber o selo um dos critérios é a segurança. A comandante da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), major Érica Patrícia, acompanhou o hasteamento da bandeira. Ela contou que as equipes realizam trabalhos preventivos, repressivos e de educação ambiental com moradores e turistas, e que algumas atividades são voltadas especificamente para as crianças.