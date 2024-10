IMPOSTOS

Prazo do IPVA de veículos com placas 7 ou 8 termina no final do mês

A quarta parcela dos automóveis terminados em 9 ou 0 também se encerra em outubro

21 de outubro de 2024

O prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículos com placas que terminam nos números 7 ou 8 se encerra no final deste mês. Seja quinta parcela ou cota única, donos de veículos terminados em 7 devem pagar até o dia 30, e dos terminados em 8, até o dia 31 de outubro.

Além do prazo para o pagamento do IPVA dessas placas, vencem nos dias 30 e 31 também os prazos de pagamento da quarta cota do imposto para veículos que terminam em 9 ou 0.

Para quitar o imposto, é preciso ir a uma agência ou caixa eletrônico. Caso o contribuinte deseje fazer o pagamento virtualmente, é possível realizar pelo aplicativo ou site do Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob, apresentando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavam.

Licenciamento do veículo

Vale ressaltar que o pagamento do IPVA não é suficiente para realizar o licenciamento completo de um veículo. Para regularizar o automóvel, é preciso quitar todos os débitos do licenciamento anual e possíveis multas.

Uma vez liberado, é possível emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e). O documento não é mais enviado de maneira impressa para a moradia do dono do veículo, sendo utilizado pelo arquivo digital, ou pelo certificado impresso a partir da versão online.

O documento de registro e licenciamento pode ser acessado no site do governo.

Como saber quando vencem os prazos de pagamento dos impostos

Existe um calendário de pagamentos de impostos disponibilizado no site da Secretaria da Fazenda do Estado, onde é possível checar as datas limite para quitação de cada valor. Para acessar, é necessário ir na seção do Canal Inspetoria Eletrônica.