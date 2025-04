PRA NÃO CAIR NA MALHA

Precisa de ajuda para declarar o IR? Veja onde encontrar o serviço gratuito

A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues no país até o final do prazo

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 13:05

Declaração de imposto de renda Crédito: Divulgação

Para que tem dificuldades de declarar o Imposto de Renda (IR), é possível contar com orientação profissional para realizar o serviço gratuitamente. Professores e estudantes do curso de Ciências Contábeis do Campus I da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador, irão realizar atendimento para orientação e auxílio na elaboração da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2025. A ação será realizada entre os dias 22 e 26 de abril, de forma gratuita, no Laboratório de Ciências Contabéis, localizado no Campus I Universidade, em Salvador. O horário de atendimento será das 8h às 16h, de 22 a 25 de abril, e das 8h às 12h, no dia 26 do mesmo mês. >

A iniciativa é destinada para todo contribuinte que mantenha vínculo empregatício e que teve remuneração durante o exercicio de 2024 sujeta à tributação pelo Imposto de Renda (IR). Para ser beneficiado, o cidadão interessado deve apresentar a declaração de rendimento fornecido pela empresa na qual o contribuinte possui vínculo de emprego em 2024, comprovação de dependentes através de documentos de identidade, comprovante de pagamentos de despesas médicas, com identificação do CPF no caso de pessoa física ou CNPJ no caso de pessoa jurídica, e comprovante de pagamento com previdência privada.>