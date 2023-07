Prédio em Salvador com 'formato QR Code' viraliza e arquiteto revela real inspiração

Um edifício em Salvador tem chamado a atenção da internet. Em um vídeo com quase 90 mil visualizações no Instagram, o empresarial Vasco da Gama Plaza, que fica localizado na avenida de mesmo nome, tem sido comparado a um QR Code, código de barras facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera.



HQmgCjp.md.png O projeto arquitetônico do empreendimento é assinado por Fernando Peixoto, arquiteto formado pela Universidade Federal da Bahia em 1969 e que tem mais de 2 milhões de m² de projetos de casas, edifícios residenciais e comerciais executados em 8 estados do Brasil e no exterior. Ao Alô Alô Bahia, ele explicou que a inspiração para o edifício, na verdade, vem do kuba, um tecido africano produzido a partir da fibra de uma espécie de palmeira.