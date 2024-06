CONSTRUÇÃO IRREGULAR

Prédio que desabou em Ilhéus passará por segunda vistoria nesta terça (25)

Acidente deixou quatro pessoas feridas

Da Redação

Publicado em 24 de junho de 2024 às 19:08

Desabamento de prédio em construção em Ilhéus Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

O prédio que desabou em Ilhéus, no Sul da Bahia, passará por uma segunda vistoria nesta terça-feira (25). A assessoria de comunicação da prefeitura confirmou que 11 pessoas estavam no local e apenas quatro ficaram feridas. O aconteceu no último sábado (22).

Inicialmente, foi informado que as 11 pessoas ficaram feridas. No entanto, segundo informações da Defesa Civil do município, apenas quatro tiveram ferimentos. No entanto, todas as pessoas foram socorridas para unidades de saúde da região.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, no momento do desabamento estava sendo feita a concretagem de uma laje de cerca de 380 metros quadrados, quando a mesma desabou sobre as vítimas.