Prefeitura abre terceiro Restaurante Popular em Águas Claras

Inauguração faz parte dos 475 anos de Salvador

Publicado em 18 de março de 2024 às 15:01

Prefeitura abre terceiro Restaurante Popular em Águas Claras Crédito: Betto Jr./Secom PMS

No mês em que completa 475 anos, Salvador ganha mais um Restaurante Popular, desta vez instalado pela Prefeitura na Estrada do Matadouro, 258, Águas Claras. A inauguração do equipamento ocorreu nesta segunda-feira (18), com as presenças do prefeito Bruno Reis e do titular da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, dentre outras autoridades.

O equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira, 11h às 13h, com capacidade para oferecer alimentação em quantidade adequada e nutricionalmente balanceada para 450 pessoas diariamente. O espaço é climatizado e possui sala de apoio, sanitários, bebedouros, cozinha e praça de alimentação.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, o Restaurante Popular Vida Nova Águas Claras também vai oferecer acolhimento e encaminhamento das famílias atendidas para equipamentos referenciais, como o Centro de Referência de Atendimento Socioassistencial e o Cadastro Único (CadÚnico), e cursos de qualificação profissional, com distribuição de kits para iniciar o próprio negócio.

“Além da refeição, vamos possibilitar que, através do emprego e trabalho, após a qualificação profissional e intermediação de mão de obra, essas pessoas possam conquistar a progressão social”, declarou.

Programa

O equipamento de segurança alimentar faz parte do Vida Nova, já considerado um dos programas sociais mais amplos do país, e e está localizado em uma das vias principais da região, escolhida pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e pela alta densidade populacional. O restaurante destinado ao atendimento dos cidadãos em situação de vulnerabilidade socionutricional do bairro e de comunidades vizinhas.

“A ampliação do número de Restaurantes Populares é uma meta importante para a gestão municipal e estamos fazendo todos os esforços para alcançá-la, pois nós entendemos o quanto é importante a oferta da refeição, para suprir a necessidade básica de alimentação das pessoas. Assim, os assistidos passam a ter condições de buscar demais serviços como os socioassistenciais, de saúde, educação, entre outros, para superar a condições de vulnerabilidade e risco social”, ressaltou Júnior Magalhães.

Com a inauguração do Restaurante Popular Vida Nova de Águas Claras, a população de Salvador município passa a contar com três equipamentos que visam garantir segurança alimentar e nutricional para as pessoas – as outras duas funcionam em Pau da Lima e São Tomé de Paripe. Somadas as ofertas de todas as unidades, por dia, passarão a ser distribuídas 1.550 refeições diariamente.