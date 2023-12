Prefeitura anuncia intervenções para os principais gargalos da Av. Suburbana

Avenida congestionada nesta quarta-feira. Crédito: Valter Pontes/ Secom

Quem trafega pela Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) sabe que existem pelo menos dois pontos de gargalo que tiram qualquer pessoa do sério. Um é o primeiro retorno para quem saí do túnel Pirajá-Lobato. A alça não comporta a quantidade de veículos e fica tudo engarrafado. O outro é para quem precisa acessar Plataforma. O retorno mais próximo fica em Itacaranha. Para chegar à Rua dos Ferroviários, por exemplo, a distância supera 1km. Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura anunciou intervenções para esses problemas.

A doméstica Marizete Neves, 55 anos, fica triste quando não consegue sair do trabalho antes das 16h. Ela mora em Periperi e para chegar em casa precisa subir a ladeira de Plataforma, uma região que geralmente está congestionada no final da tarde e no início da noite, e o motivo é sempre o mesmo.

“As pessoas ficam no ônibus dizendo ‘será que foi acidente?’ ou ‘será que é blitz?’, mas não é nada disso. O problema é que muita gente que mora em Plataforma, tanto na parte de cima como na parte de baixo, precisa ir até Itacaranha para retornar, e com tanto carro indo na mesma direção é claro que vai engarrafar”, disse.

Nesta quarta-feira, o Município informou que vai construir uma via de acesso após o Parque São Bartolomeu. Depois que a obra estiver pronta, o motorista que quiser acessar a parte de baixo de Plataforma não vai mais precisar ir à Itaracanha. A expectativa é que isso ajude a diminuir o tempo de viagem e melhore a fluidez do tráfego.

O outro ponto é a saída do túnel que faz a ligação entre a BR-324, em Pirajá, com a Avenida Suburbana. O motorista que deseja seguir em direção aos bairros do Lobato, Calçada, Cidade Baixa e Comércio precisa fazer o retorno. A distância é de cerca de 600 metros. Na época em que a obra foi entregue pelo Governo do Estado uma alça foi construída para deixar a pista principal livre, mas ela não comporta a quantidade de veículos e o resultado é congestionamento.

Nesta quarta-feira, enquanto o prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciava as ações a via continuava congestionada. O estudante Rodrigo Souza, 22 anos, passa com frequência na região e contou que o trânsito faz parte da rotina. “Dá raiva, porque a gente perde um tempão por uma coisa simples que é um retorno. O túnel foi uma obra muito boa, facilitou muito a nossa mobilidade, fez a gente economizar tempo, mas quando chega aqui a gente perde tempo parado no engarrafamento”, disse.

A solução encontrada pelo Município será a construção de uma via na saída do túnel que permita o acesso para quem quer seguir em direção ao Lobato, dispensando a necessidade de fazer retorno. As duas intervenções fazem parte de um conjunto de ações para a Avenida Suburbana anunciado pela Prefeitura. Está previsto também o alargamento de pistas, reforma das calçadas e a elevação da ciclovia ao nível do canteiro central, além de obras de drenagem em alguns pontos.