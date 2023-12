Avenida Suburbana terá mudanças para melhorar a fluidez do trânsito

Avenida congestionada na manhã desta quarta-feira. Crédito: Valter Pontes/ Secom

A Avenida Afrânio Peixoto (Salvador) vai passar por intervenções para melhorar a fluidez no trânsito. A prefeitura informou, nesta quarta-feira (27), que serão construídos acessos e retornos, que a ciclovia será elevada ao nível do canteiro central e foi anunciado também a requalificação das calçadas. As obras serão realizadas pela Transalvador, o investimento será de R$ 19 milhões e o prazo de conclusão é de seis meses, começando em janeiro.



Uma das principais novidades é para quem saí da BR-324, nas imediações de Pirajá, e pega o túnel para chegar na Avenida Suburbana. Hoje, se o motorista quiser seguir para o Lobato, ele precisa avançar por cerca de 600 metros até encontrar o primeiro retorno, o que tem provocado retenção no trânsito. Agora, será construída uma alça de acesso ao Lobato logo na saída do túnel.

O trecho entre o atual retorno e o acesso ao Alto do Cabrito será alargado e a pista ganhará mais uma faixa. Já nas imediações do Parque São Bartolomeu será construída uma via marginal, no sentido Paripe, para facilitar o acesso a Rua dos Ferroviários, em Plataforma. Hoje, o motorista precisa seguir por cerca de 1km até conseguir alcançar o primeiro retorno, em Itacaranha. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que outras ações serão incorporadas à obra.

“Vamos reforçar o paisagismo. Já avisei que quero recompor os passeios, o orçamento será realizado, e vamos fazer intervenções no asfalto. Hoje algumas áreas sofrem com a drenagem, e tem muitas bocas de logo que estão muito baixas e ficaram parecendo buraco. O orçamento é de R$ 19 milhões, mas essa obra vai passar desse valor, porque vamos requalificar toda a Suburbana e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Cerca de 1 milhão de veículos trafegam pela Avenida Suburbana todos os meses, segundo dados da Transalvador. O superintendente da pasta, Décio Martins, contou que a ciclovia será elevada à altura do canteiro central.

“Essa ciclofaixa foi construída no ano de 2016, na gestão do então prefeito ACM Neto. Nós vamos realizar a completa requalificação, nivelando e melhorando a mobilidade na região. Trouxemos os semáforos inteligentes para o Subúrbio, uma inovação, e um conjunto de investimentos para trazer mais mobilidade e segurança para o dia a dia das pessoas”, disse.

São 21 semáforos inteligentes na Avenida Suburbana. São aparelhos que controlam o tempo de acordo com a contagem de veículos no local, com objetivo de melhorar a fluidez. O superintendente disse também que existe um estudo em andamento para resolver problemas de mobilidade em bairros como Paripe e Periperi, principalmente nas rotatórias onde o trânsito é mais congestionado.

A notícia das mudanças deixou o técnico de eletrônica, Roberto Santos, 46 anos, animado. Ele mora em Periperi e usa com frequência a Avenida Afrânio Peixoto para atender os clientes.

“Esses gargalos são horríveis, porque a gente perde muito tempo parado. Até no fim de semana, quando geralmente o número de carros na rua é menor, a gente fica preso no engarrafamento. É tempo perdido. Dinheiro perdido. E ainda tem o calor, ficar parado dentro do carro no sol quente não deve fazer bem para a saúde”, contou.

O secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller, lembrou que, em 2016, a Prefeitura entregou um projeto inovador para a Suburbana. “Trouxemos a cultura da bicicleta para uma região em que já existiam muitos ciclistas. Trouxemos outros elementos de redução de acidentes, e isso se mostrou um sucesso à época, registrando números menores imediatamente. Agora, essa obra é uma evolução daquela”, disse.