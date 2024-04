OBRAS

Prefeitura anuncia reforma das avenidas Bonocô, Contorno e Vale do Canela

Obras terão início em abril e maio

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:39

Obras começam ainda em abril Crédito: Arquivo CORREIO

As avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô), Lafayete Coutinho (Contorno) e Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) serão requalificadas. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), durante a entrega do novo Largo do Campo Grande, nesta terça-feira (23).

O gestor explicou que, no caso da Avenida Bonocô, a licitação já foi concluída e as obras serão iniciadas na próxima semana. Já a Avenida Contorno aguarda licitação. A previsão é de que as obras comecem ainda em 2024.