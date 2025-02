SALVADOR

Prefeitura anuncia resultado de licitação para concessão do Parque Urbano da Orla

Empresa vencedora vai assumir a gestão, manutenção e conservação de quiosques e tendas de praia da Boca do Rio a Patamares

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 22:03

Orla de Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

A Prefeitura de Salvador divulgou nesta quarta-feira (26) o resultado da licitação para a concessão do Parque Urbano da Orla. A empresa vencedora foi a Orla Brasil, que vai assumir a gestão, manutenção e conservação de quiosques e tendas de praia no trecho localizado na Avenida Octávio Mangabeira, abrangendo as praias da Boca do Rio, dos Artistas, Pituaçu e Patamares. >

O projeto prevê reforma, expansão, construção e operação da área, cobrindo aproximadamente 3,5 km de extensão. A iniciativa trará melhorias significativas para a infraestrutura da orla, garantindo mais conforto, segurança e desenvolvimento sustentável para moradores e turistas.>

O titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinoco, destacou a importância do projeto para a cidade: “A concessão do Parque Urbano da Orla representa um grande avanço na modernização e na organização dos espaços públicos da nossa cidade. A revitalização desse trecho trará mais infraestrutura para os permissionários, mais conforto para os frequentadores e mais dinamismo para o turismo e a economia local. Nosso compromisso é garantir que esse processo aconteça com qualidade e transparência, sempre visando o melhor para Salvador”, disse.>