BR-324

Prefeitura baiana decreta luto após acidente que matou três pessoas

A prefeitura de Mutuípe, no sul da Bahia, decretou luto oficial no município depois do acidente que matou três pessoas, na BR-324, na manhã desta quarta-feira (11). As vítimas eram pacientes da cidade que fariam tratamento fora do domicílio (TFD). A gestão municipal lamentou o acidente e não informou a duração do luto. A colisão com um caminhão teria ocorrido após uma ultrapassagem.