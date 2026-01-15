DIREITO DO CONSUMIDOR

Prefeitura baiana proíbe cobrança de consumação mínima em barracas de praia

Decreto garante uso de mesas, cadeiras e guarda-sóis sem obrigação de consumo

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:52

Barra Grande é um distrito de Maraú, no sul da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Maraú

A Prefeitura de Maraú, no baixo sul da Bahia, proibiu a cobrança de consumação mínima para o uso de estruturas disponibilizadas por barracas de praia no município. A determinação foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial da última terça-feira (13).

Com a nova regra, frequentadores das praias podem utilizar mesas, cadeiras, guarda-sóis, espreguiçadeiras e outros equipamentos apenas pagando pelo aluguel, se houver, sem a obrigação de consumir alimentos ou bebidas do estabelecimento.

O texto também veta qualquer tipo de taxa, multa ou valor compulsório como condição para a permanência ou uso dessas estruturas em barracas, quiosques e similares instalados na faixa de areia.

A medida foi adotada após registros de conflitos entre comerciantes e turistas em praias do país. Um dos casos mais recentes ocorreu em Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde um casal de visitantes do Mato Grosso foi agredido após discordar da cobrança pelo uso de cadeiras de praia.