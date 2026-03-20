SAÚDE

Prefeitura de cidade na Bahia passa a ofertar Implanon na rede pública

Método contraceptivo de longa duração considerado um dos mais eficazes da atualidade

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:56

Implante contraceptivo - Implanon Crédito: Rogério Capela/PMC

A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passou a disponibilizar na rede pública o Implanon, um método contraceptivo de longa duração considerado um dos mais eficazes da atualidade, neste mês. A iniciativa integra as ações de planejamento reprodutivo desenvolvidas pela Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso a métodos modernos, seguros e reversíveis.

Durante um encontro realizado na quinta-feira (19), como parte das atividades do Março Lilás, foram apresentadas informações sobre planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), com destaque para o Implanon, que já está sendo ofertado no município.

Indicado para mulheres e adolescentes entre 14 e 49 anos, o Implanon é um método contraceptivo reversível de longa duração. O acesso ao implante tem início nas unidades de saúde do município, onde a paciente recebe orientações sobre planejamento reprodutivo e passa por avaliação com enfermeiro ou médico da equipe.

Caso esteja apta para o uso, a mulher é encaminhada ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM), onde é realizada a inserção do implante, mediante agendamento feito pela própria unidade de saúde. Antes do procedimento, é necessário apresentar o exame Beta-HCG, utilizado para descartar a possibilidade de gravidez. Caso a paciente não possua o exame, ele pode ser realizado gratuitamente no Laboratório Municipal Leonídia Ayres.