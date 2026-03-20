Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura de cidade na Bahia passa a ofertar Implanon na rede pública

Método contraceptivo de longa duração considerado um dos mais eficazes da atualidade

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:56

Implante contraceptivo - Implanon
Implante contraceptivo - Implanon Crédito: Rogério Capela/PMC

A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passou a disponibilizar na rede pública o Implanon, um método contraceptivo de longa duração considerado um dos mais eficazes da atualidade, neste mês. A iniciativa integra as ações de planejamento reprodutivo desenvolvidas pela Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso a métodos modernos, seguros e reversíveis.

Durante um encontro realizado na quinta-feira (19), como parte das atividades do Março Lilás, foram apresentadas informações sobre planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), com destaque para o Implanon, que já está sendo ofertado no município.

Indicado para mulheres e adolescentes entre 14 e 49 anos, o Implanon é um método contraceptivo reversível de longa duração. O acesso ao implante tem início nas unidades de saúde do município, onde a paciente recebe orientações sobre planejamento reprodutivo e passa por avaliação com enfermeiro ou médico da equipe.

Caso esteja apta para o uso, a mulher é encaminhada ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM), onde é realizada a inserção do implante, mediante agendamento feito pela própria unidade de saúde. Antes do procedimento, é necessário apresentar o exame Beta-HCG, utilizado para descartar a possibilidade de gravidez. Caso a paciente não possua o exame, ele pode ser realizado gratuitamente no Laboratório Municipal Leonídia Ayres.

A inserção do Implanon é simples, realizada em ambiente ambulatorial, com anestesia local e de forma minimamente invasiva. O implante é colocado no braço não dominante e possui duração de até três anos. Durante esse período, o dispositivo libera hormônio na corrente sanguínea, impedindo a ovulação e dificultando a passagem dos espermatozoides, o que reduz significativamente as chances de gravidez.

Mais recentes

Imagem - Duas apostas da Bahia levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil; veja de onde são

Duas apostas da Bahia levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil; veja de onde são
Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
Imagem - Exposição “Salvador em Diversas Cores” transforma estações do metrô em galerias de arte inclusiva

Exposição “Salvador em Diversas Cores” transforma estações do metrô em galerias de arte inclusiva

MAIS LIDAS

Imagem - Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos
01

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Imagem - Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele
02

Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
03

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
04

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental