Prefeitura de cidade na Bahia passa a ofertar Implanon na rede pública

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de março de 2026 às 16:56
A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passou a disponibilizar na rede pública o Implanon, um método contraceptivo de longa duração considerado um dos mais eficazes da atualidade, neste mês. A iniciativa integra as ações de planejamento reprodutivo desenvolvidas pela Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso a métodos modernos, seguros e reversíveis.
Durante um encontro realizado na quinta-feira (19), como parte das atividades do Março Lilás, foram apresentadas informações sobre planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), com destaque para o Implanon, que já está sendo ofertado no município.
Indicado para mulheres e adolescentes entre 14 e 49 anos, o Implanon é um método contraceptivo reversível de longa duração. O acesso ao implante tem início nas unidades de saúde do município, onde a paciente recebe orientações sobre planejamento reprodutivo e passa por avaliação com enfermeiro ou médico da equipe.
Caso esteja apta para o uso, a mulher é encaminhada ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM), onde é realizada a inserção do implante, mediante agendamento feito pela própria unidade de saúde. Antes do procedimento, é necessário apresentar o exame Beta-HCG, utilizado para descartar a possibilidade de gravidez. Caso a paciente não possua o exame, ele pode ser realizado gratuitamente no Laboratório Municipal Leonídia Ayres.
A inserção do Implanon é simples, realizada em ambiente ambulatorial, com anestesia local e de forma minimamente invasiva. O implante é colocado no braço não dominante e possui duração de até três anos. Durante esse período, o dispositivo libera hormônio na corrente sanguínea, impedindo a ovulação e dificultando a passagem dos espermatozoides, o que reduz significativamente as chances de gravidez.