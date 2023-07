Prefeitura de Feira anuncia reajuste na tarifa do transporte público

Tarifas de ônibus em Feira. Crédito: Prefeitura de Feira de Santana

A prefeitura de Feira de Santana anunciou o reajuste na tarifa do transporte público. A tarifa sai de R$ 4,15 para R$ 4,75 no cartão e R$ 4,90 para o pagamento em espécie.



A decisão foi apresentada na na sexta-feira (14) pelo Conselho Municipal de Transportes e aprovada pelo prefeito Colbert Martins.



De acordo com o Conselho, o cálculo para chegar ao valor considerou o "equilíbrio econômico-financeiro do contrato" e a variação da inflação acumulada, entre os meses de dezembro 2019 a maio de 2023, assim como a variação do custo anual do óleo diesel e a variação anual referente ao reajuste mínimo salarial.

Nos distritos de Jaíba, Maria Quitéria, Matinha, Ipuaçu e Humildes, a previsão de tarifa é a mesma da sede do município. Sofrem variações os distritos de Bonfim de Feira, Jaguara e Tiquaruçu, sendo de R$ 5,85.

Já na aquisição de passe estudantil, as tarifas estabelecidas sofrem uma redução de 50% e poderão ter o valor de aproximadamente R$ 2,35. O passe estudantil para os distritos de Bonfim de Feira, Jaguara e Tiquaruçu aprovado foi de R$ 2,90.

A meia-passagem nos domingos e feriados, com fundamento no Decreto nº 10.348/2017 é cobrada apenas aos usuários que optarem pelo pagamento via utilização do cartão social do sistema de Bilhetagem.

ICMS

O prefeito também reivindica ao Governo do Estado a redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no diesel para as empresas de ônibus urbanos que enfrentam grave crise do setor de transporte, agravada na pandemia.