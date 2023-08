Prefeitura de Salvador abre seleção para professores de inglês

A Prefeitura de Salvador publicou um novo edital para contratar 20 professores de inglês para as escolas da rede municipal. As inscrições vão da quinta (10) até o dia 15, com taxa de R$ 50, pelo site www.selecaosmededital072023.salvador.ba.gov.br.



A seleção, conduzida pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge), terá somente uma etapa, a avaliação de títulos, que terá caráter eliminatório e classificatório.