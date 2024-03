LUZ

Prefeitura de Salvador amplia rede de iluminação pública em Mata Escura

A Prefeitura de Salvador, por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP/SEMOP), implantou 100 novos pontos de iluminação pública no bairro da Mata Escura. Por meio de estudos técnicos, a ação visa acabar com o sombreamento de áreas com déficit luminário, através do Programa Iluminando Nosso Bairro.