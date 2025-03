EDUCAÇÃO

Prefeitura de Salvador inaugura nova escola na Capelinha com 355 vagas em tempo integral

A unidade foi erguida no terreno de um antigo colégio estadual desativado, com investimento de R$ 12 milhões

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 12:25

Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inagurou, nesta terça-feira (25), a nova Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves, localizada no bairro da Capelinha de São Caetano. A unidade foi erguida no terreno de um antigo colégio estadual desativado e terá capacidade para atender até 335 alunos em tempo integral, nos segmentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. >

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Bruno Reis esteve presente, acompanhado pelo secretário municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas. Após um investimento de cerca de R$ 12 milhões, a nova escola ocupa uma área construída de mais de 4 mil metros quadrados, oferecendo ambientes amplos, arejados e confortáveis, com a intenção de proporcionar uma educação de alta qualidade. A antiga escola funcionava em um prédio menor, na mesma Rua Padre Antônio Vieira, garantindo que as famílias da região não precisem mudar sua rotina.>

O prefeito destacou a importância do projeto e a transformação da área: “Neste terreno, funcionava a antiga Escola Estadual Juracy Magalhães, que estava em ruínas. Nós reivindicamos a área para o município e realizamos essa construção. Esta é a 29ª escola inaugurada em quatro anos, de um total de 52 que entregaremos até o final deste ano. Essas unidades são de alto padrão, comparáveis a qualquer escola particular de Salvador. Queremos que as crianças se sintam melhor em nossas escolas do que em suas próprias casas, para que venham estudar com mais motivação”, afirmou Bruno Reis.>

O novo prédio conta com 20 salas de aula totalmente climatizadas, uma sala de leitura, elevador para acessibilidade, uma sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala multiuso, parque infantil, área de convivência, playground, refeitório, guarita com sanitário de apoio, banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PCDs) e uma quadra poliesportiva. A infraestrutura foi pensada para garantir o melhor suporte para a comunidade escolar.>

Bruno Reis também enfatizou o impacto positivo dos investimentos na educação, destacando os avanços obtidos: “Os números falam por si. Sabemos que a pandemia teve um grande impacto, especialmente na educação. Mas o trabalho árduo dos nossos professores e da rede escolar de Salvador já colocou a cidade com uma proficiência de 5,93, o maior índice da história. Se não fosse pela pandemia, já teríamos alcançado esse resultado antes”, ressaltou o prefeito.>

O secretário Thiago Dantas também comentou sobre o impacto positivo da nova escola na região. “Com a ampliação da oferta de vagas, conseguiremos atender mais alunos da comunidade. Esta escola, com padrão de qualidade elevado, representa um marco para o bairro. Uma boa infraestrutura, sem dúvida, melhora o processo pedagógico. E com uma equipe tão comprometida, tenho certeza de que a educação será ainda mais eficiente para os alunos da nossa rede”, afirmou.>