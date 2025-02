DISCUSSÃO

Prefeitura de Serrinha e MP farão reunião para tratar de decreto que autoriza matar animais abandonados

Encontro está previsto para o próximo dia 19 de fevereiro

Gilberto Barbosa

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 21:41

Serrinha Crédito: Reprodução / Prefeitura de Serrinha

A prefeitura de Serrinha, no nordeste baiano e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) farão uma reunião para tratar do Decreto Municipal que prevê o abatimento de animais soltos nas vias públicas, com a distribuição da carne para entidades públicas municipais. Segundo a gestão municipal, o encontro está previsto para a próxima quarta-feira (19). >

A reunião acontece após o MP-BA instaurar, no último dia 6, um procedimento para acompanhar o decreto. O órgão informou que, no momento, está no aguardo das informações para tomada das medidas cabíveis, sem detalhar quais estão sendo consideradas. >

Em nota, a Prefeitura de Serrinha afirmou que respondeu ao MP-BA com as informações solicitadas sobre a parte operacional da medida. A gestão municipal afirma que a reunião tem como objetivo “alinhar todos os esclarecimentos necessários e garantir que a execução do decreto ocorra de forma transparente e dentro dos parâmetros legais”. >

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 31 de janeiro. A medida proíbe a permanência de quaisquer animais de médio e grande porte soltos ou abandonados. Caso o bicho seja detido e o dono não for resgatá-lo, o animal poderá ser morto. >

Para isso, são considerados bovinos, equinos - como cavalo e burro -, suínos, caprinos e ovinos - a exemplo de ovelhas e carneiros. A detenção pode ocorrer se o animal for encontrado solto ou amarrado nas vias urbana, em propriedade alheia (desde que o interessado denuncie), seja suspeito de estar contaminado por doença transmissível ou não ao ser humano, cause acidentes e outros transtornos, especialmente os de grande porte, ou cuja criação, ou utilização, seja vedada pela legislação vigente. >

Os animais ficarão à disposição dos proprietários ou de seus representantes legais para resgate perante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente. O prazo é de sete dias. Para isso, o proprietário deverá pagar uma multa que chega a R$ 3 mil, variando conforme o porte do bicho e quantas vezes ele foi apreendido. >

Caso não haja resgate, os equinos poderão ser doados e os bovinos, suínos, caprinos e ovinos, abatidos. Há ainda possibilidade da distribuição da carne para as entidades públicas municipais.>

Confira a nota completa da prefeitura de Serrinha:>

A Prefeitura de Serrinha informa que já respondeu ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) com todas as informações solicitadas sobre a parte operacional do Decreto Municipal que trata do recolhimento, guarda e destinação dos animais de médio e grande porte encontrados soltos nas vias públicas. >

Além disso, está agendada para o dia 19 de fevereiro uma reunião com o Promotor de Justiça Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães para alinhar todos os esclarecimentos necessários e garantir que a execução do decreto ocorra de forma transparente e dentro dos parâmetros legais. >