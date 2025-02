SEGURANÇA

Número de interdições em igrejas de Salvador chega a 8; veja quais

Operação foi realizada pela Codesal em parceria com o Iphan

Mais três igrejas integram a lista de interdições da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). São elas: a Igreja de São Bento da Bahia, a Igreja dos Quinze Mistérios e o Convento Santa Clara do Desterro. >

Ao todo, a operação visitou 14 igrejas, com oito interdições. A ação foi motivada pelo desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, que culminou na morte da turista paulista Giulia Righetto. As edificações interditadas se juntam à Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, à Igreja Nossa Senhora da Ajuda, à Igreja e Convento dos Perdões, à Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat e à Igreja da Ordem Terceira do Carmo. >