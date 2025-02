SEGURANÇA

Cinco igrejas são interditadas pela Codesal em Salvador após morte de turista; veja quais

Templos passaram por uma vistoria antes de ter a visitação suspensa

Um dos templos religiosos interditados são a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Cidade Baixa, foi fechada por ter partes das estruturas cedendo. Apesar disso, as missas continuarão sendo celebradas em um salão ao lado do templo. As outras três interditadas são a Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat, Igreja dos Perdões, Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. >