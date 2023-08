Prefeitura divulga resultado provisório do processo seletivo Reda da Sefaz

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Gestão (Semge), divulgou, nesta segunda-feira (21), o resultado provisório da análise de títulos do processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais que atuarão na Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) através de Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A lista completa foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), disponível no site www.dom.salvador.ba.gov.br.