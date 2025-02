É CARNAVAL

Prefeitura e Estado antecipam salários de servidores; veja data

A gestão municipal lembrou que a tabela de pagamentos foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em janeiro, com a programação até o fim de 2025

Tharsila Prates

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 19:56

Pagamento ao funcionalismo Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Os servidores municipais ativos e inativos da Prefeitura de Salvador terão o salário antecipado para a próxima quinta-feira (27), primeiro dia oficial de Carnaval. Segundo a gestão municipal, a medida visa oportunizar aos colaboradores aproveitar o período carnavalesco com maior tranquilidade financeira. O pagamento seria realizado no dia 28, último dia útil do mês.>

O subsecretário da Fazenda e secretário interino da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Daniel Ribeiro, explicou que a antecipação integra as estratégias da pasta de valorização dos servidores. "Esta é uma das formas que a Prefeitura utiliza para reconhecer a categoria que nos ajuda a construir uma Salvador cada vez melhor", reforçou.>

A tabela de pagamentos do funcionalismo da Prefeitura foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em janeiro, com a programação das datas para quitação dos salários até o fim do exercício de 2025.>