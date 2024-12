SALVADOR

Prefeitura implementa aplicativo para denúncias de violência contra mulher no Festival da Virada

Mulheres podem fazer o cadastro através do WhatsApp

O Festival Virada Salvador tem, pela primeira vez este ano, o apoio de um aplicativo para que mulheres possam denunciar casos de importunação sexual durante a festa, seja dentro do espaço do evento, nos arredores ou nas linhas de ônibus especiais que estão atendendo o festival.

As mulheres já podem realizar o cadastro no aplicativo, enviando uma mensagem, através do WhatsApp, para o número 85 9 3300-7001. O Whatsapp dialoga diretamente com a pessoa assistida, por meio da Inteligência Artificial.