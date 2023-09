Ambulatório Especializado em Saúde LGBT+ foi inaugurado nesta sexta-feira (1º). Crédito: Marina Silva

Nesta sexta-feira (1º), às 08h, foi inaugurado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o I Ambulatório Municipal Especializado em Saúde LGBT+, anexo do Multicentro de Saúde Carlos Gomes, localizado no bairro Dois de Julho. O ambulatório é o primeiro do tipo na cidade, e vem com o propósito de avançar na atenção à saúde integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, considerando o impacto da discriminação e do preconceito cotidiano no contexto de vida e saúde dessa população.

Na ocasião, a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos detalhou a estratégia e apresentou o novo equipamento para a sociedade soteropolitana, autoridades municipais e estaduais, parceiros/as, representantes LGBT+ e imprensa.

“Essa iniciativa pioneira reuniu esforços conjuntos da gestão para reafirmar o compromisso da Prefeitura no cumprimento do Plano Municipal de Políticas e Direitos Humanos da população LGBT+, no Programa de Combate a LGBTfobia Institucional, assegurando um cuidado especializado, com acolhimento incondicional às vidas. Sem dúvidas, trata-se de uma iniciativa histórica necessária”, afirmou Ana Paula Matos.

Para acessar o serviço, o(a) usuário(a) deve ser pessoa lésbica, gay, bissexual, pansexual, assexual, travesti, mulher trans, homem trans ou pessoa não-binária, ter idade maior ou igual a 18 anos, ser morador da cidade de Salvador e apresentar demandas de cuidado especializado. O novo serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 08 às 17hs.

Os(as) pacientes podem procurar o serviço de maneira espontânea ou referenciados por outros serviços de saúde e serviços de assistência social e deve comparecer portando o cartão do SUS, CPF, documento de identificação com foto e ficha de referência/contra referência padronizado pelo SUS, quando referenciada.

O ambulatório funcionará com equipe multidisciplinar, oferecendo consulta com assistente social, enfermeira, farmacêutica, médica generalista, médico psiquiatra e psicologia. Entre as ofertas, destacam-se consultas médicas especializadas, consulta multiprofissional com psicólogos, enfermeiras e farmacêutica, atendimento de serviço social, dispensação e administração de hormônios, oferta de PrEP e testagem para HIV e outras ISTs, oferta de preservativos internos e externos, gel lubrificantes e ducha higiênica anal, coleta de exames laboratoriais e exame citopatológico do colo de útero.

Além disso, o espaço contará com grupos psicoterapêuticos, atividades de educação em saúde e educação permanente, impressão de cartão SUS com nome social e encaminhamento de pessoas assistidas para outros pontos de atenção da rede.

O ambulatório ofertará cuidado especializado em saúde nos seguintes eixos: