Prefeitura inicia construção do Hospital Maternidade e da Criança; saiba como será

A prefeitura de Salvador deu início às obras de construção do Hospital Maternidade e da Criança, no antigo Hospital Salvador, no bairro da Federação. A ordem de serviço da obra foi assinada nesta quarta-feira (29), pelo prefeito Bruno Reis e pela vice-prefeita e Secretária Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos. O local terá dois prédios, sendo um principal e outro anexo. Ao todo, serão 12 mil m² e 10 andares. A estrutura foi desapropriada pela prefeitura há oito meses, após ter ficado abandonada. Durante o pico da pandemia de covid-19, o hospital era uma unidade de referência para pacientes com síndrome respiratória.

Segundo Ana Paula Matos, a estrutura hospitalar será complexa, com foco no atendimento à mulher e à criança. "Pela complexidade, vai ser uma entrega em fases. A nossa ideia é que entre junho e julho a gente possa entregar a primeira fase, com a maternidade em si, que as pessoas tanto anseiam, e a gente vai testando os fluxos, vai melhorando. Inaugura, por etapa, o pronto-atendimento pediátrico, e a cirurgia eletiva da criança e da mulher. Assim como foi no Hospital Municipal, que a gente fez a inauguração, e foi testando os serviços. Até o final do ano que vem estará tudo pronto", garante.