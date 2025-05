SERVIÇO

Prefeitura inicia construção do primeiro Creas Modelo de Salvador em São Marcos

Equipamento terá capacidade para atender até 400 famílias por mês e abranger ao menos 20 bairros da cidade

Publicado em 5 de maio de 2025 às 18:22

Prefeitura inicia construção do primeiro Creas Modelo de Salvador no bairro de São Marcos Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador deu início nesta segunda-feira (5) à implantação do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de São Marcos, que será o primeiro do tipo Modelo na capital baiana. A ordem de serviço foi assinada no local pelo prefeito Bruno Reis, autorizando um investimento de R$ 3,2 milhões para a construção do equipamento, que terá capacidade para atender até 400 famílias por mês e abranger pelo menos 20 bairros da cidade.>

O Modelo é um novo padrão construtivo que a Prefeitura está aplicando aos equipamentos de assistência social do município, como os Creas e os Cras (Centros de Referência de Assistência Social). Significa que os espaços seguem uma planta específica, projetada para oferecer melhor infraestrutura de atendimento para a população e condições ideais de trabalho para os profissionais, com salas apropriadas para acolhimento emergencial, para psicólogos, para assistentes sociais e para cadastro no CadÚnico, entre outros serviços.>

O prefeito Bruno Reis destacou o compromisso de adaptar toda a rede municipal. “Este é mais um equipamento importantíssimo que vamos implementar. Até o final destes quatro anos, todos os nossos equipamentos, sejam os Cras, Creas ou Centros Pop, estarão no padrão Modelo. Já entregamos o primeiro Cras Modelo, em Valéria, e começamos as obras dos Cras Modelo da Boca do Rio e de Narandiba. Agora, estamos iniciando o primeiro Creas Modelo aqui, em São Marcos”, disse Reis.>

Ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Segundo o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, a Prefeitura vai assinar em breve ordens de serviço para a construção de mais quatro Cras Modelo, que vão se somar ao que já foi inaugurado, em Valéria, e aos da Boca do Rio e de Narandiba, que já estão em obras. Atualmente, Salvador possui sete Creas em operação e 28 unidades de Cras.>

“A política da Prefeitura hoje é requalificar e melhorar a infraestrutura de atendimento de todos equipamentos da assistência social. Ou seja, um olhar diferenciado que a Prefeitura tem tido para esses espaços sócio-assistenciais, porque entendemos que a população em vulnerabilidade social merece um atendimento digno. Vamos entregar salas climatizadas, com acessibilidade total para pessoas com deficiência, para que todos sejam acolhidos com a qualidade e o respeito que essas pessoas merecem”, afirmou Júnior Magalhães.>