Prefeitura inicia reconstrução de escola municipal em Mata Escura

Escola Municipal na Mata Escura . Crédito: Joice Pinho/Secom PMS

A Escola Municipal Maria Constança, em Mata Escura, vai ganhar uma nova estrutura de alto padrão. A ordem de serviço para demolição e reconstrução do imóvel foi assinada pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (28), na própria unidade, situada na Rua Benjamin Abdon, 338. A unidade de ensino chegará a 2024 completando cinco décadas de existência.



Com investimento de R$12 milhões, a intervenção deverá durar 16 meses e vai ampliar a oferta de vagas na rede municipal para o Ensino Fundamental I e II – a capacidade de atendimento será de 735 alunos por turno. Esta é a última obra a ser iniciada pela Prefeitura em 2023.

Bruno Reis apresenta novo modelo da escola. Crédito: Joice Pinho/Secom PMS

De acordo com o prefeito Bruno Reis, já foram entregues 20 escolas completamente reconstruídas e outras 30 estão em fase de reconstrução ou terão as obras iniciadas no próximo ano.

“Em nenhum momento dessa cidade se construiu tantas escolas em tão pouco tempo. E a Maria Constança, assim como as demais novas escolas, não vai dever em nada a qualquer escola particular de Salvador. Entendemos que a criança precisa de motivação para vir para a escola e construir uma escola de qualidade, toda equipada, climatizada, com kit multimídia e os recursos mais modernos que existem de tecnologia, além da merenda escolar, permite isso”, afirmou.

Transformação

O prédio antigo com apenas nove salas e alguns problemas nas instalações, dará lugar a uma escola totalmente climatizada. São 3.509,63m² de área construída, com 21 salas de aula, acessibilidade total, sistema de reutilização de água pluvial e captação de energia solar, auditório, laboratório de Ciências e Matemática, laboratório de Informática, parque infantil, sala de AEE, elevador, recreio coberto e descoberto, depósito de merenda, sala de leitura, depósito de material didático, sanitários para pessoas com deficiência (PCD), dentre outros equipamentos para garantir o conforto e aprendizado dos estudantes e toda a comunidade escolar.

A diretora da unidade, Jaqueline Alves, afirmou que a reconstrução da escola é uma ação superpositiva para os moradores e chegou em um momento oportuno, já que o imóvel estava em estado avançado de degradação. “Essa é uma escola de tradição e está presente na família de praticamente todos os moradores daqui. Todos têm um filho, uma mãe ou um irmão que estudou na Maria Constança. Aqui é uma comunidade de potência e essa escola faz parte disso”, relatou.

Aluna da Educação de Jovens e Adultos, Rita dos Santos, de 45 anos, era só felicidade com a iniciativa municipal. “A escola aqui realmente estava precisando da reforma, tava bem feia. Quando reformar vai ficar muito bonita e valorizar o nosso bairro, que merece essa chance de ver uma escola reformada. As crianças vão ficar mais animadas para estudar. A Prefeitura está de parabéns, porque essa escola é a nossa prioridade para que os jovens saiam do caminho do mal e sigam o caminho do bem”, avaliou.

Boxes